Consiglio Marche-Pg, giovani e legalità

Necessità di sensibilizzare i giovani sul tema della legalità con iniziative, in collaborazione con gli istituti scolastici, su cyberbullismo, violenza sulle donne, razzismo e uso del linguaggio. Su questi temi si è incentrata la visita a Palazzo delle Marche del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona, Sergio Sottani, che ha incontrato il Presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovicenzo. Particolare interesse sarà rivolto alla sensibilizzazione delle giovani generazioni su argomenti come il razzismo, l'uso del linguaggio, la violenza contro le donne e il cyberbullismo per il contrasto del quale nell'ultima seduta il Consiglio ha approvato una proposta di legge. Altro tema di confronto è stata la carenze di personale amministrativo degli uffici giudiziari regionale, criticità sentita soprattutto nel post-sisma. Mastrovincenzo ha assicurato massimo supporto, anche con il coinvolgimento dell'Assemblea legislativa, per rappresentare i disagi agli organi ministeriali competenti.