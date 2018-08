Di Maio, nessuno strappo con Ue

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 4 AGO - "Ieri abbiamo fatto il primo incontro con il presidente del Consiglio Conte e il ministro Tria per coordinare le prossime politiche pubbliche, non c'è bisogno di nessuno strappo con l'Unione europea ma un dialogo decisivo e sincero per riuscire ad ottenere delle cose".

Lo ha detto a Fabriano (Ancona) il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio a margine dell'inaugurazione di una nuova scuola dell'infanzia post sisma. "Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio con cui porteremo avanti tutte le politiche di dialogo con l'Ue sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica". Il vice premieri ha parlato anche di manovra bollanto come "fake news" le indiscrezioni di stampa circa la possibilità di un aumento selettivo dell'Iva.