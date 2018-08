Elio visita struttura socio-sanitaria

Visita graditissima alla Struttura socio-sanitaria riabilitativa Don Rino Vallorani e Coser di Comunanza, nei giorni scorsi, di Stefano Belisari in arte Elio, frontman del gruppo "Elio e le storie tese" recentemente sciolto. Il cantante, attore e compositore, ha visitato la struttura e trascorso del tempo con gli ospiti. "Sono sempre stato sensibile alla realtà della disabilità e attento a quella parte del mondo costituita dalla comunità più fragile - ha commentato Elio - affronto da anni la condizione di autismo di mio figlio e più che mai so quanto è importante assicurare alle persone che ami, dignità, sostegno e amore. Per questo mi complimento con il settore dirigenziale e gli operatori della struttura di Comunanza, dove si respira l'armonia e la condivisione di uno spaccato di vita che appartiene a tutti". E' stato accolto dai 20 ospiti della Don Rino Vallorani e dagli 11 della Coser (originariamente di Force, poi trasferita a Comunanza per l'inagibilità dopo il sisma 2016).