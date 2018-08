Porto Ancona,+5% passeggeri nel week end

Oltre 39.300 passeggeri in transito nel porto di Ancona nel primo week end di agosto (3-5 agosto): circa 36.500 sui traghetti e 2.800 a bordo della Msc Sinfonia in arrivo venerdì da Dubrovnik che poi partirà per Venezia. Sono numeri in crescita (+5%) rispetto al 2017 (37.368 persone).

Circa 25.500 passeggeri di traghetti partiranno o arriveranno dalla Grecia con sette navi. Sulla direttrice croata saranno oltre 8.200 i passeggeri in transito (cinque navi) mentre verso l'Albania circa i 2.800. In tutto transiteranno 16 traghetti nel weekend (+6% passeggeri). Le auto al seguito dei viaggiatori saranno circa 9mila (+ 8%). Un grande flusso per il quale è stato potenziato il dispositivo di supporto e assistenza. "E' un risultato positivo - ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale Rodolfo Giampieri - che si conquista giorno per giorno grazie all'importante lavoro di squadra di donne e uomini di istituzioni, agenzie marittime e servizi tecnico nautici".