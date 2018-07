Ripristinata navetta 'Freccialink'

E' stato ripristinato il servizio navetta "Freccialink" che parte dalla stazione ferroviaria di Ancona alle 7:10 e consente di raggiungere Falconara in tempo utile la coincidenza con il Frecciabianca 8853 diretto a Roma.

Lo comunica l'assessore ai Trasporti Angelo Sciapichetti che ha raccolto le istanze degli utenti preoccupati per la sospensione di un mese del collegamento. "In tempi tecnici brevissimi - dice Sciapichetti - sono state trovate le soluzioni più idonee per mantenere il collegamento ferroviario in collaborazione con la Direzione Regionale di Trenitalia". Sullo stesso tema aveva persentato un'interrogazione il consigliere regionale Gianluca Busilacchi (misto-Mdp). Sulla linea per Roma, che non è di diretta competenza della Regione, permangono ancora molte criticità: "Problemi che che cerchiamo di risolvere ma poiché esulano dal trasporto regionale non ricadono nella nostra forza contrattuale e fanno capo a servizi di altre regioni o del sistema nazionale".