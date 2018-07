Il Paese dei Balocchi a Serra S. Quirico

(ANSA) - SERRA SAN QUIRICO (ANCONA), 21 LUG - In un paese medievale di pietra e mattoni incastonato tra il verde del monte Murano, nel cuore delle Marche, bambini e bambine con le orecchie d'asino e carta d'identità firmata da Lucignolo e da Pinocchio invadono le vie e le piazze del centro storico, sgombre da auto in sosta e chiuse al traffico. Accade ogni estate, da 22 anni, a Serra San Quirico, in occasione de "Il Paese Dei Balocchi", storico evento dedicato a piccoli e grandi...e a tutti coloro che hanno voglia di tornare bambini.

Per la 22/a edizione, la rassegna propone giochi, teatro, animazione, laboratori a cielo aperto, leccornie no-stop fino a domenica 22 luglio, dalle 17 alle 24, tra le stradine animate da attori, clown, acrobati, funamboli e balocchi. La manifestazione dedicata all'infanzia è promossa dal Comune di Serra San Quirico e organizzata dall'Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, con il sostegno di Mibact, Regione Marche, Unione Montana dell'Esino Frasassi, Amat.