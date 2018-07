Letta, muri e dazi mettono a repentaglio coesione europea

(ANSA) - ANCONA, 20 LUG - "Stiamo attraversando un'epoca in cui l'innalzamento di muri e l'introduzione di barriere tariffarie sembrano l'unica soluzione proposta per affrontare rischi e incertezze. La svolta protezionista e l'affermarsi di una agenda sovranista in molti Paesi europei mettono a repentaglio il processo di coesione dell'Europa e lo rendono più fragile nell'affrontare le grandi sfide che poste dalle grandi aree economiche che si concentrano sempre di più". Lo ha detto L'ex premier Enrico Letta a margine della riunione del comitato scientifico da lui presieduto della Fondazione Merloni, a Portonovo di Ancona. "La frammentazione non può essere una risposta - ha aggiunto -, soprattutto in un mondo in cui altri attori puntano invece a promuovere un maggior livello di collaborazione".(ANSA).