Agenti undercover, arrestati 4 pusher

Investigatori sotto copertura e telecamere ad altissima risoluzione e agli infrarossi per assicurare alla giustizia quattro spacciatori provenienti da Gambia e Guinea residenti a Macerata come richiedenti asilo. E' l'operazione portata a termine della Squadra Mobile della Questura di Macerata, diretta da Raffaella Abbate, con l'apporto del Servizio centrale operativo e della Direzione centrale dei servizi antidroga di Roma. Gli agenti sotto copertura si sono finti acquirenti di droga nei pressi della "Terrazza dei popoli". A poco a poco sono stati avvicinati da spacciatori ed hanno effettivamente acquistato piccole dosi di hascisc e marijuana, mentre le telecamere documentavano tutto, compressa la cessione di droga a giovani e giovanissimi, anche minorenni.

Oltre 40 'vendite al giorno per complessivi due-tre kg al mese di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto alla fine, in differita poco dopo la cessione della droga all'agente sotto copertura.