Ricci, emergenza e calamità per grandine

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - ALTEMPO:SINDACO PESARO CHIEDE EMERGENZA E CALAMITÀ GRANDINE - "Grandinata mai vista: sono tanti i pesaresi che hanno avuto danni per auto, edifici e colture agricole. Parecchi sono senza copertura assicurativa. Non vogliamo creare eccessive aspettative, ma abbiamo deciso di richiedere al governo nazionale lo stato di calamità per l'agricoltura e lo stato di emergenza per il resto dei danni. Abbiamo anche chiesto alla Regione Marche di attivare subito le procedure". Lo dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in merito alla violenta grandinata abbattutasi ieri sulla città.