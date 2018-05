Corpo consolare, a servizio cittadini

Rappresentano l'avamposto di molti Paesi sul territorio nazionale e regionale, punto di riferimento amministrativo, commerciale e talvolta anche economico per le persone straniere che vivono nella regione. Sono i 15 consoli onorari delle Marche che hanno incontrato per la prima volta le istituzioni e le forze militari nella Sala Marconi dell'Autorità di sistema portuale di Ancona. Il Corpo consolare, ha spiegato Maurizio Marchetti Morganti, console onorario di El Salvador, "è composto da professionisti e persone della società civile che operano tutti i giorni a servizio di tantissimi cittadini stranieri, ma anche italiani. Sono il primo punto di riferimento per le pratiche amministrative, come la registrazione di matrimoni o nascite, per la richiesta di documenti, per i rapporti commerciali". Spesso il sostegno, magari non ufficiale, è anche economico per i cittadini stranieri in difficoltà, ha detto Alessandro Berti, console di Danimarca, con compiti talvolta difficili: incidenti, morte, persone detenute.