Gdf scopre deposito refurtiva

La Guardia di Finanza ha scoperto a Falconara Marittima un deposito di merce proveniente da furti commessi in zona e alcune centinaia di pacchetti di sigarette di contrabbando destinate al mercato illegale locale, nell'ambito di una serie di controlli nei confronti dei commercianti ambulanti di beni usati. Le Fiamme Gialle di Falconara Marittima hanno fermato e controllato un cittadino rumeno, mentre usciva da un box condominiale nel centro città, occultando alcuni pacchetti di sigarette in una scatola di cartone. Nel locale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 900 pacchetti di sigarette (alcuni di contrabbando e altri probabilmente provenienti da un furto con effrazione ai danni di un bar tabaccheria), vestiti, calzature ed accessori contraffatti. Sequestrata anche 2.300 euro in contanti. Il rumeno è stato denunciato, a piede libero, per i reati di ricettazione, contraffazione e contrabbando di sigarette.