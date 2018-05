70 anni Costituzione, incontri Meic

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - Un ciclo di 9 incontri da maggio a ottobre per celebrare e riflettere sui 70 anni della Costituzione e per approfondire vari aspetti della carta. A organizzarlo è il Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, che ospiterà anche alcuni degli appuntamenti.

L'approccio - hanno detto il presidente dell'Assemblea Mastrovincenzo e quello del Meic Vito D'Ambrosio, magistrato ed ex presidente della Regione -, è multidisciplinare, dalla politica al diritto, dalla cultura all'ambiente, alla filosofia.

"I partiti nella Costituzione", "La politica e la Costituzione", "Costituzione e lavoro", "Delitto e castigo", "La cultura nella Costituzione" "Costituzione, cultura e mondo classico" alcuni dei temi affrontati. Tra i relatori, oltre allo stesso D'Ambrosio, il Garante Andrea Nobili, Livia Pomodoro, Roberto Oreficini, Ivano Dionigi, il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, che parlerà del rapporto tra Consulta e Corti Europee.