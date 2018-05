Salone Libro, Cacciari per Piceno autore

Si chiude con un "bilancio positivo" la partecipazione dello stand delle Marche, allestito da Giunta e Consiglio regionale, alle quattro giornate del XXXI Salone del libro di Torino. Nella giornata conclusiva il filosofo Massimo Cacciari ha presentato, insieme a Mimmo Minuto e Stefano Stracci, sindaco di Monteprandone, il Festival 'Piceno d'Autore', Piero Dorfless ha lanciato il Festival del giornalismo culturale; 'Viaggio in Italia. Racconto di un paese difficile e bellissimo" è il titolo di un volume edito da Il Mulino, presentato da Pietro Marcolini, Gioacchino Garofoli e Bruno Simili. "La partecipazione delle Marche al Salone del libro - ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo - ha registrato un incredibile successo".

Ricco il programma di eventi che "hanno contribuito a far conoscere sempre di più i nostri editori e scrittori e con essi le Marche, alle migliaia di visitatori". In visita allo stand anche Dacia Maraini, Marco Damilano e Vittorio Sgarbi.