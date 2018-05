Pesaro, nel 2019 ciclabile del Foglia

Pesaro sempre più città della bici. Lo ha assicurato il sindaco Matteo Ricci rilanciando il concetto delle piste ciclabili durante la camminata di sette chilometri a Villa Fastiggi. "Il tratto del raccordo ai nuovi fabbricati del Cives e alla zona di bioarchitettura - ha ricordato - è quasi ultimato. Manca solo l'illuminazione: lo inaugureremo a inizio giugno e sarà intitolato a Christian Terenzi". "Permetterà ai residenti di andare in centro e al mare su piste ciclabili" che aumenteranno "verso le zone periferiche". Facendo tappa al lago Penserini, Ricci ha ricordato che "i privati stanno investendo in un progetto importante di sviluppo turistico e ambientale.

Noi vogliamo fare la nostra parte per valorizzare l'area, rendendola più attrattiva". "Nel 2019 - ha annunciato - realizzeremo una ciclabile che da qui si collegherà a quella attuale sull'altra sponda del fiume" Foglia. Un'operazione da 800mila euro: il Comune aggiungerà 300 mila euro al mezzo milione di finanziamento ministeriale.