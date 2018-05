Cadavere in laghetto nel Maceratese

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un laghetto in località Alberotondo. Si tratta di un 35 enne di origine peruviana scomparso da alcuni giorni da Macerata. Sul cadavere il medico legale non ha riscontrato segni di lesioni e l'ipotesi privilagiata degli investigatori è che si sia tolto la vita. I vestiti del 35enne sono stati trovati in un capanno nelle vicinanze del lago. Il corpo recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco è stato trasferito all'obitorio di Macerata a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche il Questore Antonio Pignataro. A scoprire il corpo nudo che galleggiava, è stato il proprietario del terreno dove si trova lo specchio d'acqua.