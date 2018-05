Lista M5s per Diomedi, 'Provaci Ancona'

Sono 13 donne e 19 uomini con un'età media di 45 anni, i 32 candidati alle elezioni comunali di Ancona del Movimento 5 Stelle presentati alla stampa nel capoluogo dorico dalla candidata sindaco Daniela Diomedi.

"Nessuno di loro - ha precisato la pentastellata, classe 1961, sposata, due figli, dirigente amministrativa della Corte d'Appello di Ancona - ha chiesto di essere in lista. Li abbiamo scelti in autonomia e senza pressioni perché hanno lavorato disinteressatamente per il Movimento dall'inizio dell'attività quando tutti ci deridevano, dimostrando grande entusiasmo, passione politica e conoscenza dei problemi della città". I candidati sono bancari, musicisti, insegnanti, impiegati, professionisti, tecnici ambientali, pensionati, sportivi e commercianti "uniti nell'intento di cambiare la città riassunto nello slogan 'Provaci Ancona'". "Il capoluogo è una città complicata - ha detto Diomedi - che ha accumulato anni d'immobilismo politico; centrifugata da rimagliare dal centro alla periferia".