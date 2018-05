Fosforo, festa della scienza Senigallia

Code per osservare la volta celeste con il planetario nel palazzetto Baviera, sold out per le mostre 'tech-it-easy' per ammirare con le postazioni interattive la bellezza e il fascino della scienza, laboratori scientifici apprezzati in particolare dai più giovani. Successo di pubblico e qualità degli show a Senigallia per l'8/a edizione di Fosforo, la festa della scienza che chiude domani. Una manifestazione organizzata dall'associazione culturale Next con il sostegno dell'assemblea legislativa delle Marche, del Comune di Senigallia e del Gruppo Imprenditori Senigalliesi. La seconda giornata, tra attività scientifiche, dimostrazioni ed esperimenti in piazza Del Duca ,è scivolata via con un tutto esaurito. Bambini, ragazzi, famiglie e adulti hanno apprezzato le 60 attività scientifiche e i 35 ospiti chiamati a divulgare la scienza in piazza in modo divertente, ammiccante e stimolante per spiegare i fenomeni con cui siamo a contatto ogni giorno.