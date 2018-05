Investito da treno, disagi nel Riminese

Disagi sulla linea ferroviaria Ancona-Rimini dopo l'investimento di una persona, rimasta uccisa, all'uscita della stazione di Cattolica. Il treno coinvolto è un Frecciabianca in viaggio da Lecce a Venezia. A seguito dell'investimento - non è escluso un gesto volontario - dalle 13.10 la circolazione è interrotta tra le stazioni di Cattolica e Riccione per permettere gli accertamenti del caso da parte dell'Autorità Giudiziaria.