Rossini Gran Gourmet a faraona tartufata

È stata la "Faraona tartufata in due cotture" presentata da Alessio Tonti (chef) e da Martina Pesaresi (in sala) dell'istituto "Einstein Nebbia" di Loreto il piatto vincitore del primo concorso nazionale "Gioachino Rossini, grand gourmet" riservato agli istituti professionali alberghieri nell'ambito delle celebrazioni per il 150 anni anni dalla morte del grande compositore pesarese. La gara si è svolta a Pesaro a colpi di ricette, musica e buon vino tra i futuri chef e maître di sala provenienti da 9 scuole di tutta Italia.

La giuria ha premiato il piatto dei due giovani marchigiani per il gusto, la preparazione, le cotture e per l'abbinamento a un Pinot nero Igt "San Marone" 2013 della cantina Fontezoppa e alle musiche del Guillaume Tell di Rossini. I due studenti vincitori faranno uno stage nel ristorante 1 stella Michelin di Pesaro "Nostrano", all'istituto sono andati il titolo e l'attrezzatura da laboratorio di cucina o di sala messa in palio dagli organizzatori.