Icaro soccorre ciclista caduto su Conero

Disavventura per un 45enne di Ancona sul Monte Conero a causa di una caduta mentre percorreva un canalone in mountain bike tra Pian dei Raggetti e Fonte d'Olio: per lui sospette fratture a una spalla e a un braccio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e dell'eliambulanza Icaro del 118. Vista l'impossibilità di atterrare in zona, l'uomo è stato posizionato su una barella toboga dai pompieri arrivati a piedi e poi caricato dai sanitari a bordo dell'eliambulanza con un verricello per il trasporto agli Ospedali Riuniti di Ancona dove è arrivato in codice rosso per dinamica.