Consiglio,tavolo istituzionale per l'Api

(ANSA) - ANCONA, 24 APR - Un tavolo istituzionale "con il coinvolgimento periodico di sindacati e cittadini" sulla raffineria Api di Falconara per "avere una chiara conoscenza multidisciplinare dello stato attuale del sito". Lo prevede una risoluzione approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa delle Marche sulle esalazioni di benzene sprigionatesi durante la manutenzione di un serbatoio nel petrolchimico di Falconara, sula base di una mozione a firma del presidente Mastrovincenzo e dei presidenti delle Commissioni Ambiente e Sanità. Tra gli aspetti da approfondire il piano di emergenza, la bonifica, le linee guida per i problemi futuri. La Giunta regionale dovrà potenziare la struttura dell'Osservatorio epidemiologico ambientale e sollecitare la orpietà per una piano di riconversione del sito verso attività ambientalmente sostenibili". Nei prossimi giorni la Regione dovrà esprimere il parere di competenza nella Conferenza dei servizi per il rinnovo dell'Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale).