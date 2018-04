Prima pietra Centro Rotary Arquata

Con la posa della prima pietra sono partiti in presenza delle autorità civili e politiche del territorio, i lavori per la costruzione del Centro Civico Rotary di Borgo di Arquata del Tronto (area ex-scuola media). Il centro civico, primo segno concreto dell'ampio programma di interventi del Comitato Rotary Fenice a favore delle popolazioni delle zone colpite dai terremoti del 2016, prevede l'attuazione di una serie di misure a favore del territorio con il rilancio delle attività economiche, soprattutto quelle di piccole dimensioni o che coinvolgono i giovani. Le misure includono attività professionali di tutoraggio delle imprese, attività di marketing e web-marketing territoriale, facilitazioni per l'accesso al credito ed appunto la creazione di alcune infrastrutture.