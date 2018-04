Piano sperimentale Piceno, Wind, Teuco

Verrà sperimentato in tre siti, nel Piceno, alla Tecnowind e alla Teuco il piano di intervento sperimentale per crisi complesse di imprese e territori, in cui sono coinvolti i centri per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro (Anpal). L'obiettivo è avviare una politica di ricollocazione 'personalizzata' per i disoccupati. Secondo il presidente Ceriscioli "siamo ancora in una fase particolare con indici importanti in termini di disoccupazione, ma gran parte dell'attività della Regione è rivolta all'occupazione".