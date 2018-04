Nuove frontiere per donne imprenditrici

Nuove prospettive per le donne imprenditrici che vogliono iniziare un'attività o riqualificare quella esistente, creando modelli di business innovativi ad alto valore aggiunto. Sono previste dal "Personal canvas ed empowerment", progetto formativo nato in collaborazione tra Commissione regionale pari opportunità, Istao e Camere di Commercio marchigiane. Destinatarie le imprenditrici, con alcuni posti riservati anche alle donne che aspirano a diventarlo, e le libere professioniste delle Marche. Un contributo importante per il tessuto economico marchigiano soprattutto per le opiccole e piccolissime imprese, che hanno necessità d'aggiornamento ma non riescono a farlo, è stato ribadito durante la presentazione ufficiale dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e dalla presidente della Commissione Pari Opportunità Meri Marziali. In programma seminari, laboratori e visite in azienda tra maggio e giugno.