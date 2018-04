Arrestato santone, dava ecstasy a adepti

(ANSA) - FOSSOMBRONE (PESARO URBINO), 23 APR - Uno psicoterapeuta-'santone' tedesco, di 70 anni, aveva promesso a una ventina di adepti di liberarli 'dalle tossine della vita di tutti i giorni' durante una periodo di meditazione in un casolare a Fossombrone. Per farlo però avrebbe fornito, al prezzo di 500 euro a testa, pasticche di ecstasy che avrebbero causato reazioni scomposte negli adepti come in occasioni precedenti. E' stata una denuncia anonima a preannunciare la tre giorni di 'training' programmata tra oggi e il 25 aprile. Ieri i carabinieri di Fano hanno arrestato il 70enne prima che il rito venisse portato a compimento. Nel casolare sono stati sequestrati 22 gr di stupefacente suddivisi in 144 capsule. Lo psicoterapeuta si è avvalso della facoltà di non rispondere all'udienza in cui è stato convalidato l'arresto per detenzione di droga a fine di spaccio. La difesa ha chiesto i termini, il 70enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo, con divieto di avvicinarsi al territorio della Provincia di Pesaro Urbino.