Ubriaco disturba in bar e spintona Cc

Prima infastidisce la clientela di un bar del centro, poi spintona i carabinieri intervenuti per calmarlo. E' accaduto a Macerata dove i militari sono intervenuti in esercizio commerciale dove un 22enne originario della Guinea, in evidente stato di ebbrezza alcolica, a torso nudo, disturbava gli avventori del bar. L'uomo, piuttosto agitato, ha iniziato a spintonare i militari proseguendo nel suo comportamento violento anche in caserma dov'era stato condotto per l'identificazione, prima di essere riportato alla calma dei carabinieri. Il 22enne è stato multato per ubriachezza molesta e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.