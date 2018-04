Torna in Commissione Sanità pdl 145

Sulla pdl 145 sulle sperimentazioni gestionali pubblico-privato in sanità, i capigruppo della maggioranza (Pd, Uniti per le Marche e Udc) aprono "alle osservazioni pervenute dai soggetti coinvolti" ma rifiutano "qualsiasi strumentalizzazione e falsità". Intanto "potrebbero essere avviati dei progetti sperimentali in linea con quanto previsto dalla legge nazionale". Lo annunciano i capigruppo Fabio Urbinati (Pd), Boris Rapa (Uniti per le Marche) e Luca Marconi (Udc). "Nel corso dei ripetuti incontri svolti durante le ultime settimane con tutti i soggetti e le associazioni interessate e gli stakeholders sono pervenute numerose richieste di modifica al testo originario della Pdl - premettono sulla proposta di legge che era calendarizzata in Consiglio per il 24 aprile -. Per questo la Giunta di concerto con tutta la maggioranza, ha ritenuto opportuno approfondire di nuovo la discussione in commissione Sanità dove ci sarà un'attenta valutazione dei possibili emendamenti e dei loro eventuali accoglimenti".