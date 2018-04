Bimbo 7 anni morto a causa di peritonite

E' morto a causa di uno choc da infezione generalizzata, in particolare di un'appendicite sfociata in peritonite, Giacomo, il bimbo di 7 anni che il 20 aprile si è accasciato davanti ai nonni mentre stava giocando in casa e poi è giunto all'ospedale 'Salesi' già in arresto cardio-respiratorio. Lo dicono i responsi del riscontro diagnostico disposto dagli Ospedali Riuniti di Ancona ed eseguito dall'equipe del dottore Raffaele Giorgetti del reparto di Medici legale. Al momento nessun atto è arrivato in Procura e non c'è alcuna ipotesi di reato tanto che il magistrato non ha disposto l'autopsia eseguita invece dall'azienda ospedaliero-universitaria. Da alcuni giorni il bimbo accusava dolori di pancia, vomito e febbre alta. Dagli atti risulterebbe che era stato visitato dal pediatra e si stesse curando per una gastroenterite.