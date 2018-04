Esalazioni Api,via greggio da tetto tk61

"E' stata completata verso le 21 di ieri sera la rimozione del greggio dal tetto del serbatoio 61" della raffineria Api di Falconara. Lo ha riferito all'ANSA il sindaco Goffredo Brandoni che sta partecipando all'ennesimo tavolo tecnico in Comune con Asur, Arpam, Protezione Civile, vigili del fuoco e Api, sulle esalazioni maleodoranti di benzene dall'11 aprile a seguito di un problema durante la manutenzione: il greggio era 'trafilato' sulla copertura galleggiante del tk61 sprigionando odori molesti avvertiti a Falconara e in alcuni quartieri di Ancona. Ora, ha aggiunto Brandoni, "stanno ripulendo il tetto del serbatoio e togliendo le incrostazioni, un'operazione che occuperà altre due giornate lavorative". Nel frattempo, ha avvertito, con venti che soffiano da Nord-Ovest, l'odore potrebbe avvertirsi ancora ma in maniera lieve. Nonostante i picchi rilevati dei valori di benzene nell'aria, la "media consolidata 12-16 aprile" è stata la metà del valore minimo di rischio.