Sindaco Ancona, bene Tar su antenna Wind

L'amministrazione comunale di Ancona accoglie "con grande soddisfazione" la sentenza con cui il Tar Marche ha confermato la revoca della concessione d'uso dell'antenna Wind, installata nell'area della rotatoria tra via Flaminia e via Da Vinci a Collemarino. "Il risultato è frutto di una lunga battaglia combattuta a fianco dei residenti del quartiere" ha detto il sindaco Valeria Mancinelli, rivendicando il fatto che "sin da subito il Comune ha messo mano alla questione", in primis attivando il procedimento di revoca dalla concessione d'uso dell'area avviato lo scorso settembre, dopo aver riscontrato alcune difformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto depositato al genio civile", impugnato dall'azienda telefonica. Se entro 30 giorni dopo la sentenza del Tar l'antenna non sarà stata smantellata, interverrà il Comune, che è pronto anche a proseguire l'iter giudiziario fino al Consiglio di Stati. Intanto sarà potenziato il monitoraggio a spese del Comune, integrando i rilievi dell'Arpam.