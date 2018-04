Your Future Festival Univpm, 40 eventi

Sarà all'insegna di 'unicità diversità e parità' la 5/a edizione del 'Your Future Festival' all'Università politecnica delle Marche (14-19 maggio), unico festival universitario in Italia a svolgersi su più giornate.

Un'iniziativa con al centro gli studenti, che parla però a tanti interlocutori e in cui non mancheranno eventi culturali tra incontri, teatro e musica: dal Career day per mettere in contatto gli studenti con 100 aziende all'Uni-diversità day in cui si parlerà di violenza contro fasce deboli e di linguaggio di genere; dall'International and innovation day che farà incontrare 200 tra imprese, ricercatori e start up al Microgenius day con 250 bambini delle elementari, fino al Goodbye Yyf dedicato alla scoperta di Ancona. Sono 40 eventi gli eventi in programma nelle varie sedi marchigiane. Apertura il 14 maggio con il conferimento del titolo di dottore di ricerca a 100 dottorandi. Tra in protagonisti Stefan Milenkovic, Carlo Lucarelli, Edoardo Leo, Mirkoeilcane, premio della critica a Sanremo 2018.