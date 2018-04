Al via terzo volo Ancona-Monaco Baviera

Al via all'aeroporto di Falconara il terzo volo giornaliero Lufthansa Ancona-Monaco di Baviera: arrivo da Monaco alle 9:20, ripartenza alle 9:55. La terza rotazione opererà fino al 2 Maggio di lunedì, martedì, mercoledì e domenica. Dal 3 Maggio, per tutta la stagione estiva, sarà attiva tutti i giorni della settimana.

Si aggiunge ai due collegamenti Lufthansa operativi nello scalo di Ancona e che, riferisce Aerdorica, "hanno riscosso molto successo finora". Soddisfatta l'amministratrice unica di Aerdorica Federica Massei: "Il rafforzamento dei collegamenti Lufthansa su Ancona offrirà la possibilità alle aziende di sviluppare ulteriormente il business e consentirà lo sviluppo del traffico incoming permettendo a migliaia di turisti tedeschi di scoprire ciò che la nostra bellissima Regione può offrire".

"Consolida il nostro posizionamento in Italia - spiega Steffen Weinstok, senior director sales Italy & Malta Lufthansa Group - e testimonia la strategicità dell'hub di Monaco".