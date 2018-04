Spacciano davanti a stazione, 2 arresti

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - Notati dalle Volanti mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi della stazione di Ancona un 35enne e un 21enne sono stati monitorati anche attraverso le telecamere di videosorveglianza in uso alla Sala Operativa della Questura, sono stati fermato dagli agenti delle Volanti insieme ai colleghi della Polfer mentre tentavano di dileguarsi nei meandri dello scao ferroviario. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di un paio di involucri contenenti in totale una trentina di grammi di marijuana non divisa in dosi, 350 euro in contatti ritenuti provento di spaccio e alcune piccole pellicole trasparenti che utilizzavano volta per volta per il confezionamento veloce davanti all'acquirente. I due, originari, di Spoleto, ma da tempo domiciliati ad Ancona, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.