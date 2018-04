Vvf rimuovono campane chiesa Tolentino

I vigili del fuoco di Tolentino sono intervenuti in Contrada Bura, presso il Campanile della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, per la rimozione di quattro campane poste sul campanile che si era lesionatosi ulteriormente a causa delle recenti scosse sismiche la più forte delle quali si era registrata alle 5:11 del 10 aprile con epicentro a 2 km da Muccia. I pompieri, intervenuti con un'autogrù, un'autopompa e sette unità, hanno rimosso le campane e messa in sicurezza la struttura del campanile.