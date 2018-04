Univpm-Tim, laboratorio telefonia mobile

Siglato un accordo tra Tim e Università Politecnica delle Marche per la realizzazione e l'uso di un laboratorio congiunto ad elevata specializzazione. Lo scopo è la replicazione in laboratorio di scenari di propagazione elettromagnetica e di utilizzo della telefonia in casa, al lavoro, in viaggio e durante gli eventi. Tim ha collegato alla camera riverberante elettromagnetica, in uso presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (Dii), una stazione radio base Nokia Lte 4G di ultima generazione pienamente operativa e collegata in fibra ottica alle rete esterna Tim. Il laboratorio è unico nel suo genere in quanto utilizza una vera stazione radio base e non un simulatore, come avviene negli altri laboratori universitari ed industriali in Europa e nel mondo. L'ambiente controllato così ottenuto permetterà di analizzare e di ottimizzare i parametri e le strategie di accesso alla rete Lte 4G e, in un prossimo aggiornamento, anche 5G.