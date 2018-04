Gentiloni visita la Nuova Simonelli

(ANSA) - BELFORTE DEL CHIENTI (MACERATA), 13 APR - "Questa azienda di successo, di cui mi avevano spesso parlato come della 'Ferrari delle macchine da caffè', è un'eccellenza dell'industria manifatturiera italiana che può essere portata da esempio per almeno tre principali fattori: l'abilità a innovare continuamente, la capacità di coniugare la valorizzazione delle proprie risorse umane con l'utilizzo di elevata tecnologia e l'attenzione alla sostenibilità ambientale in grado di associare il mercato globale con il territorio". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, parlando con il presidente di Simonelli Group Nando Ottavi, i dirigenti e le maestranze al termine della visita che ha compiuto oggi nella nuova sede aziendale a Belforte del Chienti. La Nuova Simonelli, commercialmente operativa all'estero, ma radicata sul territorio, è tra quelle più impegnate nel modello di "Industria 4.0" e ha avviato un International Hub for Coffee Research and Innovation insieme all'Università di Camerino.