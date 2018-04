Ossa Porto Recanati, riprese ricerche

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 3 APR - Dopo una pausa per le festività pasquali, sono ripresi stamane i lavori presso l'Hotel House di Porto Recanati alla ricerca di altre ossa umane, ma ancona nessuna nuova scoperta. Nell'area, dove si trovano un casolare abbandonato e un pozzo, erano stati rinvenuti resti umani, una cinquantina tra ossa e frammenti, probabilmente appartenenti a una adolescente e a un bambino. La polizia scientifica dovrà cercare di identificare i resti in base al Dna. Tra le ipotesi anche quello che uno dei cadaveri sia quello della 15enne bengalese Cameyi Mossamet scomparsa ad Ancona nel 2010, le cui tracce si erano perse all'Hotel House.

Sul ritrovamento delle ossa indaga la Squadra Mobile coordinata dal pm di Macerata Rosanna Buccini che ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere.