Ossa trovate a Porto Recanati: FN, abbattere Hotel House

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 30 MAR - Dopo la scoperta di resti di adolescenti presso l'Hotel House "famigerata struttura che ospita 2.500 illegali e le mafie più pericolose" Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova, attacca: "L'Hotel House va abbattuto, i suoi residenti espulsi immediatamente, visti gli scempi disumani consumati al suo interno e la presenza di resti umani, un sacerdote dovrebbe benedire i terreni sottostanti. In quei posti - osserva - sono stati commessi crimini inenarrabili, molte Pamela hanno trovato lì la propria morte; inoltre in quelle zone ormai le mafie sono al potere e non permettono a nessuno di entrare". "Vogliamo coinvolgere la popolazione maceratese e marchigiana - aggiunge - contro quella che può essere considerata una delle ferite più gravi che siano mai state inflitte al nostro territorio. Ma purtroppo - conclude - la Procura di Macerata sembra non vedere quel che succede; senza contare che - sempre secondo Fiore - assurdamente non ha ancora accusato i nigeriani di Pamela di omicidio. A fronte di questo, è doveroso che il ministero debba urgentemente iniziare indagini contro i magistrati per le incredibili omissioni".

(ANSA).