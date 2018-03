Leader Uil, ricostruzione volano ripresa

"Servono investimenti pubblici e privati anche per mettere in sicurezza il territorio.

L'Italia, per quasi il 70%, è a rischio idrogeologico e tellurico". Lo ha detto il segretario generale dell Uil Carmelo Barbagallo a Jesi (Ancona) durante il XVII congresso regionale del sindacato che ha come slogan 'Marche, una regione da ricostruire". "Ecco perché - ha aggiunto - bisogna affermare la cultura della prevenzione che, peraltro, genera risultati più efficaci e anche meno costosi. La ricostruzione, inoltre - ha concluso con riferimento al terremoto che ha colpito duramente le Marche - fatta con la logica del recupero piuttosto che della cementificazione, può rappresentare un volano per la ripresa sociale, occupazionale ed economica della Regione e del Paese".

Il congresso ha confermato Graziano Fioretti come segretario generale della Uil Marche.