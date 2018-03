Operato a Perugia calciatore Ascoli

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Operato e già dimesso dall'ospedale di Perugia il calciatore dell'Ascoli Gianluca Carpani, 24 anni, che durante la partita di serie B contro la Ternana ha subito la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro.

L'atleta è stato sottoposto a un intervento chirurgico giovedì mattina dall'equipe del professor Auro Caraffa, direttore della struttura complessa di Ortopedia del Santa Maria della Misericordia e oggi è stato dimesso. Lo riferisce l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera.

Il calciatore, lasciando l'ospedale, ha ringraziato il suo allenatore e il responsabile sanitario della società, dottor Francesco Colautti, per avergli consigliato "uno straordinario professionista come il professor Caraffa". "Sono bastati pochi minuti - ha aggiunto - per capire che ero capitato nel posto giusto". (ANSA).