Guru e 'marchi mannari' a Brand Festival

(ANSA) - Torna a Jesi, dal 6 al 13 aprile, il Brand Festival, il festival italiano sull'identità di marca e su come creare valore attraverso la valorizzazione del 'brand', personale, aziendale o territoriale. Sette giorni di grandi eventi, di ospiti nazionali ed internazionali (oltre 100 i relatori e gli ospiti, tra cui Eike Schimidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi) e di attività formative negli antichi palazzi del centro storico, tra workshop, laboratori, convegni, mostre ed incontri. Obiettivo dell'evento è creare un equilibrio fra personal branding, brand territoriale e identità di marca per creare una sinergia fra persone, territorio e imprese. Tra gli appuntamenti gli 'Aperitivi con i guru', momenti di incontro e di confronto informali con gli esperti di marketing e di brand, e la 'Notte dei marchi mannari', una notte per reinterpretare i marchi storici che hanno segnato un'epoca. In calendario anche 'Agenzie Aperte', 'Glocal Brand Awards' e uno show con i professionisti della comunicazione.