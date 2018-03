Fuoco in camping sul lungomare

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio scoppiato la scorsa notte in un campeggio del lungomare Da Vinci, a Senigallia, ma ci sono stati danni ingenti a due roulotte e a un magazzino, completamente distrutti. L'allarme è scattato quando sono state segnalate le fiamme e un'alta colonna di fumo che si alzava dal camping. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Gli agenti del Commissariato di Senigallia stanno effettuando un altro sopralluogo per capire cosa possa aver innescato il rogo: al vaglio tutte le ipotesi possibili, dal corto circuito accidentale al bivacco di senzatetto o clandestini. La struttura era chiusa per la stagione invernale e all'interno non vi si trovavano oggetti di valore, solo le attrezzature per la conduzione dell'attività.