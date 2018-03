Rogo doloso 2 auto, individuato autore

Svolta nelle indagini sull'incendio di due autovetture avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Colli del Tronto, all'interno del parcheggio situato tra l'area di servizio 'Facile' e il bar 'Dolce e Salato'. Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno e dal Nucleo Investigativo ha permesso nell'arco di 72 ore di individuare ed identificare il responsabile. Si tratta di un 45enne romano, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona: è stato arrestato su ordine del gip che su richiesta del procuratore Umberto Monti ha disposto la misura cautelare in carcere, condividendo a pieno le risultanze investigative dell'Arma. Il 45enne avrebbe agito per un dissidio, risalente al giorno prima, con il proprietario di una delle vetture incendiate. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno.