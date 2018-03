Riaperta chiesa SS. Annunziata Ascoli

Riaperta al culto la chiesa della SS. Annunziata ad Ascoli Piceno. La riapertura della chiesa, che appartiene al FEC (Fondo Edifici di Culto) del Ministero dell'Interno, amministrato in sede locale dalla Prefettura, ha consentito la ricollocazione nella loro originaria posizione di opere pittoriche di particolare pregio. L'intervento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Segretariato Regionale del Mibact per le Marche, Comune, Fai, Prefettura e Università, che hanno seguito ogni fase della procedura, compreso il restauro delle opere, provvisoriamente custodite presso la Pinacoteca civica, e la loro ricollocazione sugli altari laterali. L'evento è stato presentato dal prefetto di Ascoli Piceno Rita Stentella alla presenza della presidente regionale del Fai Alessandra Stipa. La chiesa verrà inserita nel circuito del Fai, grazie ad un protocollo del 2015 con il vescovo di Ascoli D'Ercole e sarà visitabile già in occasione delle giornate del Fai del 24 e 25 marzo.