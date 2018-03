Picchia la convivente, arrestato

Gli agenti della Volante di Macerata hanno arrestato un 29enne, di origini calabresi, residente in città, già pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, colto in flagranza subito dopo aver picchiato violentemente la propria compagna. I poliziotti sono intervenuti dopo le segnalazioni al 113 di una violenta lite tra i due conviventi. All'arrivo degli agenti, la donna era riuscita a chiudersi a casa impedendo l'ingresso dell'uomo che fuoribondo, dopo averla ripetutamente picchiata, cercava di entrare all'interno dell'abitazione. Mentre i poliziotti di una 'Volante' lo bloccavano, allontanandolo dall'ingresso, quelli di una seconda Volante soccorrevano la donna. Gli agenti hanno chiamato un'ambulanza: sono stati riscontrati segni di percosse e lesioni guaribili in 30 giorni. Dai primi riscontri, è emerso che l'uomo era solito comportarsi in modo violento nei confronti della ragazza, spesso picchiata per futili motivi, vessata e soggiogata psicologicamente. Lui ora si trova a Montacuto.