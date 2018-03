Due studenti Unicam vincono concorso Usa

Due studenti del corso di laurea magistrale in Architettura della Scuola di Architettura e Design dell'Università di Camerino, Andrea Cinciripini e Francesco Liverotti, sono gli unici italiani vincitori nella categoria 'Studenti' dell'edizione 2018 del prestigioso concorso internazionale "Architecture at Zero". Il concorso è stato concepito per trovare soluzioni architettoniche che rispondano agli obiettivi energetici stabiliti dalla California Public Utility Commission (Cpuc), cioè portare tutte le nuove costruzioni residenziali ad energia zero entro il 2020, quelle commerciali entro il 2030. Il tema del 2017-201 era la realizzazione di un nuovo centro espositivo e didattico ad uso del Romberg Tiburon Center, distaccamento dell'Università di San Francisco, sulle coste dell'omonima baia, al centro di una riserva naturale marittima. I due studenti hanno presentato il concept denominato "Renovatio": l' edificio progettato è a energia zero e anche paesaggisticamente ad impatto zero.