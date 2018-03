Basket: Brindisi batte Pesaro 93-83

(ANSA) - BRINDISI, 18 MAR - Brindisi batte Pesaro 93-83 e si aggiudica così lo scontro diretto tra fanalini di coda della classifica di serie A di basket. Ribaltato il risultato dell'andata. Sono ora quattro i punti di vantaggio dei pugliesi.

Primo tempo eccezionale per i padroni di casa, che nei primi due quarti gettano le basi per la vittoria finale. I biancoazzurri partono bene. Difendono con grande efficacia. All'8' arriva il primo allungo: 23.11. Il tempino finisce 23.17.

Al 15 arriva per Brindisi il + 19 (42-23), due minuti dopo è cifra tonda, + 20. Il secondo quarto finisce 52-36. Dopo l'intervallo lungo, tuttavia Pesaro torna in campo più determinata. Al 27' con una tripla di Clark la squadra ospite riduce le distanze fino al -7 (63-56) e riapre così la partita..

Il periodo si chiude 69-60. Nel finale di gara Pesaro torna a farsi avanti, con un parziale di 8-0 (81-78 al 37') ma invano.

Finisce 93-83.