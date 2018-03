NeroGiardini: Bracalente,Made in Italy fa sempre differenza

(ANSA) - MONTE SAN PIETRANGELI (FERMO), 16 MAR - "Il Made in Italy fa sempre la differenza, sia per i compratori sia per il consumatori finali". Lo ha detto Enrico Bracalente, patron di NeroGuardini, parlando con i giornalisti nel quartiere generale di Bag spa a Monte San Pietrangeli. A fare la differenza, ha spiegato, l'"ottimo standard qualitativo, assicurato dalle maestranze italiane".(ANSA).