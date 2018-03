Furto credenziali conto on line

(ANSA) - SENIGALLIA - Furto di identità on line: a una donna di Senigallia sono state 'trafugate' le credenziali di accesso al proprio conto corrente on line per poter fare acquisti di prodotti tecnologici e informatici. Lei si è rivolta alla polizia: gli agenti hanno scoperto che una 47enne campana era riuscita a ottenere nome utente e password della vittima, con cui poi aveva disposto pagamenti per oltre 3.000 euro per l'acquisto di cellulari, computer e altro materiale tecnologico. E' stata denunciata per truffa.