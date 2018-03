Elezioni:Bracalente(NeroGiardini),italiani vogliono cambiare

(ANSA) - MONTE SAN PIETRANGELI (FERMO), 16 MAR - Alle ultime elezioni gli italiani "hanno chiesto un cambiamento, tutti dicono che è stato un voto di protesta, io non sono d'accordo, è stato un voto per il cambiamento. Il 56% degli italiano vuole un cambiamento". Lo ha detto Enrico Bracalente, patron di NeroGiardini, in passato vicino alla Lega e sostenitore di Luigi Di Maio alle ultime elezioni. Parlando con i giornalisti nel quartier generale di Monte San Pietrangeli, Bracalente ha detto che al nuovo governo chiederebbe di "tagliare gli sprechi, abbassare le tasse, fare economie", ma soprattutto di "bloccare il fuggi fuggi delle imprese all'estero", dove il costo della manodopera è più basso, citando i casi "Embraco, Pagine gialle, Honeywell". "Paghiamo 20 miliardi all'Europa - ha sottolineato - e ci troviamo concorrenti sleali in casa".

